Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Kost-Nix-Laden wird in der Abteigemeinde Seckau eröffnet © Josef Fröhlich

Weniger verschwenden – länger verwenden. Unter diesem Motto eröffnet Mitte Juli in Seckau ein besonderes Geschäft, der sogenannte „Kost-NIX-Laden“. Dort kann man gebrauchte Gegenstände abgeben, die in einem guten Zustand sind, aber nicht mehr benötigt werden. Wer Gefallen an einem der Gegenstände findet, kann ihn kostenlos mitnehmen.



Hinter diesem Projekt in der ehemaligen Adeg-Filiale steht das e5-Team. e5 ist ein Programm für energieeffiziente Gemeinden: „Durch dieses Projekt möchten wir die Möglichkeit bieten, ungenützte Gegenstände einem neuen Besitzer zukommen zu lassen“, heißt es vonseiten des Teams.



Es ist auch klar definiert, was in den Laden darf, darunter Bücher, Geschirr, Schmuck, Spielwaren und dergleichen. Hinein dürfen allerdings nur Dinge, die noch einwandfrei funktionieren. Kleidungsstücke sollen nur in den Laden, wenn sie gewaschen und ohne Löcher, Flecken oder dergleichen sind.



Nicht hinein dürfen Gegenstände, die man nicht eigenhändig tragen kann, dafür gibt es allerdings ein schwarzes Brett. Zudem unerwünscht sind gefährliche Gegenstände wie Messer. Außerdem: Werkzeug, Elektrogeräte oder Lebensmittel.



Der Laden in der Marktstraße ist übrigens nicht besetzt, die Gegenstände müssen selbst in die Regale eingeordnet werden. Öffnungszeiten sind ab 23. Juli: Mittwoch bis Freitag von 8 bis 17 Uhr und am Samstag von 9 bis 17 Uhr.