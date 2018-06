Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Präsentation der Lehrlingsoffensive der JVP Murau © Michaela Egger

Mit der Sprache der Jugend an die Jugend herantreten: Das wollen die Mitglieder der JVP (Junge Volkspartei) Murau, um der Lehrlingsproblematik entgegenzuwirken. Denn wie in vielen anderen Regionen gibt es auch in Murau viele offene Lehrstellen, die nicht besetzt werden können. „Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, was wir tun können. Denn ohne Fachkräfte können die Betriebe nicht arbeiten“, so JVP-Bezirksobmann Daniel Miedl-Rissner.



Nur rund ein Viertel der Jugendlichen im Bezirk absolviert laut dem Obmann eine Lehre, deswegen startet man nun mit Unterstützung des Wirtschaftsbunds die Lehrlingsoffensive „Stars of Murau – starte jetzt einen Lehrberuf“.



Angesprochen werden sollen die Jugendlichen, aber auch deren Eltern, über soziale Medien – konkret über Facebook. Dort können Betriebe ihre Lehrberufe vorstellen, außerdem werden folgende Fragen beantwortet: Wer bildet Lehrlinge aus? Was kann man alles erlernen? Welche Chancen und Vorteile kann man aus einer Lehre erzielen? Die Facebook-Seite gibt es erst seit Donnerstag und wird jetzt sukzessive aufgebaut.



Wirtschaftsbund-Bezirksobmann Karl Schmidhofer: „Die Lehre ist gerade für den ländlichen Raum ganz wichtig.“ Er sprach den „beruflichen Anker“ an: „Jugendliche, die eine Lehre machen, wurzeln eher in der Region und bleiben da.“



Als Jobbörse soll das Projekt nicht gesehen werden, sondern als eine Möglichkeit, junge Menschen für die Lehre zu begeistern.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.