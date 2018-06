Facebook

Programmpräsentation vor dem Knittelfelder Kulturhaus © Michaela Egger

Music Nights, Public Viewing und European Street Festival: In Knittelfeld geht es in den kommenden Wochen rund. „Mit den ersten Music Nights in diesem Jahr startet eine Reihe von Veranstaltungen“, so Rene Liebminger, Vorsitzender des Tourismusverbands Knittelfeld.



Die musikalischen Nächte starten am 28. Juni, in den Innenstadtlokalen wird wieder jeden Donnerstag Livemusik erklingen. Bis 23.15 Uhr treten Bands auf, danach kann in den Lokalen natürlich noch weitergefeiert werden.



Aufgrund des Hauptplatz-Umbaus wird der Bereich auf der Kulturhaus-Terrasse erweitert: „Neben der Schirmbar werden hier zwei weitere Bars eingerichtet“, so Liebminger bei der Präsentation des Programms. 40 verschiedene Bands werden in den zehn Music Nights-Wochen auftreten. Mehr Information unter www.musicnights.at.



Zwischen 30. Juni und 15. Juli kann man außerdem auf der Kulturhaus-Terrasse WM-Spiele auf Großbildleinwand verfolgen. Beim Finale gibt es zudem Livemusik von den SchwoazStoanern. „Public Viewing“ ist auch Anfang Juli möglich, wenn die Formel 1 am Red-Bull-Ring ihre Runden dreht.



Sportlich geht es außerdem am 12. Juli zu, die Eisenbahnerstadt ist Etappenort der Österreich Radrundfahrt (wir berichteten). Und auch kulinarisch wird in Knittelfeld einiges geboten: Verschiedene Geschmäcker kommen beim „European Street Food Festival“ am 7. und 8. Juli auf ihre Kosten. „Mehr als 40 Food Trucks werden nach Knittelfeld kommen“, so Liebminger.



Über das bunte Geschehen in der Stadt freut sich auch Knittelfelds Bürgermeister Gerald Schmid. Er findet lobende Worte für alle, die dazu beitragen: „Ein derartiges Engagement, Gäste in die Stadt zu bringen, ist einzigartig.“



Und wenn weiterhin gemeinsam an einem Strang gezogen werde, brauche man sich um die Zukunft der Stadt keine Sorgen zu machen.

