Beim Schwammerlsuchen in Weißkirchen stürzte ein Südoststeirer und verletzte sich am Bein. Bergung war aufgrund des Regens der vergangenen Tage schwierig.

Am Bein verletzt

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mann stürzte im unwegsamen Gelände © FF Weißkirchen

Auf Schwammerljagd begab sich ein Südoststeirer am 11. Juni. Er war im Ortsteil Kleinfeistritz in der Marktgemeinde Weißkirchen unterwegs, wo der Mann auch ortskundig ist. Im unwegsamen Gelände stürzte er allerdings, verletzte sich am Bein, sodass er nicht mehr aufstehen konnte.



Mit seinem Handy alarmierte er die Einsatzkräfte. Im Einsatz waren die Feuerwehr Weißkirchen, das Rote Kreuz Knittelfeld, Bergrettung, Polizei und Alpinpolizei.

Der Weg zum Unfallopfer war durch den Regen der vergangenen Tage sehr aufgeweicht. Mit dem Kommandofahrzeug mit Allradantrieb begaben sich die Florianijünger der Feuerwehr Weißkirchen und Rettungskräfte über einen Forstweg zur Unfallstelle.

Mitglieder von Feuerwehr und Rettung bargen den Verletzten und brachten ihn zum Feuerwehrauto, mit dem er zum Rettungswagen transportiert und weiter versorgt wurde.