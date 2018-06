Eine wilde Geschichte"Wir sind umzingelt": Wolfspopulation nimmt auch im Murtal zu

Facebook

„Kammer, Land, Jägerschaft, alle sind um für alle Seiten verträgliche Lösungen bemüht“: Jörg Regner weiß, mit dem stark geschützten Wolf bewegen sich die Menschen auf hochsensiblem Terrain © Oberrainer

Momente im Leben, die nicht wiederkommen. Vor wenigen Jahren ist Jörg Regner mit Tourenskiern unterwegs, plötzlich kommt ihm auf seiner alten Spur jemand entgegen. Ein Wolf! „Ein wunderbarer Anblick, ein riesiges Tier.“ Der Murtaler Bezirksjägermeister war erstaunt, als Jäger kennt er keine Angst. Der Wolf – ebenso erstaunt, in riesigen Sätzen springt er hinfort über den Bach. Überhaupt hält Regner Panikmache für das falsche Rezept, kein Schwammerlsucher müsse Gänsehaut bekommen. Freilich seien die Fakten klar, selbst wenn Beweise für den tatsächlichen Anblick der starken, legendenumwobenen Tiere in freier Wildbahn fehlen: Deren Population nimmt zu, in Italien, entlang des Balkans, leben rund 5000 Wölfe. In Deutschland 800, in Frankreich und der Schweiz 500. „Wir sind umzingelt.“

