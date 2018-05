Facebook

Gabi Meissnitzer gehört zu den Nominierten © www.smokefreeaward.at

Vivid, die steirische Fachstelle für Suchtprävention, verleiht in diesem Jahr eine besondere Auszeichnung: und zwar an Menschen, Einrichtungen und Institutionen, die sich mit dem Thema Rauchfreiheit auseinandergesetzt haben. „Die Einreichungen für den Smoke Free Award waren vielfältig“, weiß Vivid-Geschäftsführerin Claudia Kahr.



In sechs Kategorien wird die neue Auszeichnung verliehen: Gastronomie, Gesundheitseinrichtungen, Initiativen allgemein, Jugend, Medien und „Meine persönliche Geschichte“. In jeder Kategorie sind fünf steirische Initiativen beziehungsweise Personen nominiert.



Darunter in der Kategorie Gastronomie das Murauer „Stüberl Gabi Meissnitzer“, das trotz vieler rauchender Stammgäste seit Mai rauchfrei ist. Verliehen wird der Award am 29. Mai in Graz.



Alle Details finden Sie im Internet unter www.smokefreeaward.at.