„Konfliktpotenzial“ hinsichtlich der Sanierung der Burggasse ortet die Wirtschaftskammer. ÖVP und „Junge Wirtschaft Murtal“ kritisieren ebenfalls die aktuellen Pläne, die bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Judenburg von Verkehrsplaner Rudolf Fruhmann präsentiert wurden. Beschlossen wurden bei dieser Sitzung ohne Stimmen der ÖVP unter anderem Auftragsvergaben der Bauleistungen. Ein Teil der viel befahrenen Straße soll wie berichtet ab dem Frühjahr umfassend saniert werden.

Die Arbeiten werden über 1,7 Kilometer Richtung Grünhübl durchgeführt, gestartet wird beim Kreisverkehr mit der Tankstelle in der Mitte. Einige Eckdaten: Die Fahrbahn bleibt so breit wie sie ist. Ändern werden sich die Bereiche für Fußgänger und Radfahrer. Busbuchten und die „schmalen Linksabbiegespuren“ sollen laut Fruhmann wegkommen. Die Straße erhält einen frischen Asphalt, und die Kanaldeckel werden auf einer Ebene mit der Fahrbahn sein, was jetzt nicht immer der Fall ist.

Die Pläne habe man den Richtlinien für Förderungen angepasst. Die Investitionskosten betragen rund 2,6 Millionen Euro, rund die Hälfte davon lukriert die Stadt aus Förderungen.

Aus der Präsentation von Verkehrsplaner Fruhmann

Vonseiten der ÖVP Judenburg mit Stadtparteiobmann Andreas Brugger heißt es per Presseaussendung: „Wenn Busse auf der Fahrbahn halten und gleichzeitig keine Linksabbiegemöglichkeiten bestehen, kommt es unweigerlich zu Verzögerungen und Stausituationen.“ Man fürchtet, dass sich dadurch der Verkehr auf Nebenstraßen und Siedlungsgebiete verlagern wird und Blaulichtorganisationen „wertvolle Zeit verlieren“. Die Partei fordert eine „erneute verkehrstechnische Überprüfung“ der geplanten Maßnahmen.

„Trifft Unternehmen“

Die „Junge Wirtschaft Murtal“ meldet sich zum Thema ebenfalls mit einer Presseaussendung. Vorsitzender Bernhard Steiner, er ist auch Gemeinderat in Judenburg, fürchtet: „Wenn Kunden nicht mehr flüssig zufahren können und Lieferverkehr ins Stocken gerät, trifft das direkt die Unternehmen vor Ort – vom Handel bis zum Dienstleister.“

In einem offenen Brief der Wirtschaftskammer-Regionalstelle steht außerdem: „Dieses Projekt wurde beschlossen, ohne die betroffenen Unternehmer, Blaulichtorganisationen und die Bevölkerung einzubinden.“ Regionalstellenobmann Norbert Steinwidder und Regionalstellenleiter Michael Gassner „erwarten die Einleitung eines strukturierten Beteiligungsprozesses“.

„Es gibt noch Spielraum“

Eines haben die Kritiker gemein: Sie befürworten die Sanierung grundsätzlich, bemängeln allerdings die Art und Weise der Umsetzung. Verkehrsplaner Fruhmann sagt auf Nachfrage der Kleinen Zeitung: „Es gibt ein wenig Spielraum. Auf den einen oder anderen Wunsch kann man noch eingehen.“ Baustart sei voraussichtlich im Mai, auch während der Arbeiten soll man überall zufahren können.

Bürgermeisterin Elke Florian (SPÖ) betont, dass es sich um einen vorläufigen Planungsstand handelt. „Gespräche mit Interessensvertretungen und allen Stakeholdern – also auch der WKO, den Unternehmen und Anrainern – sind erst im Zuge der nächsten Umsetzungsschritte geplant. Selbstverständlich werden dann auch Bedenken und Wünsche Gehör finden und wenn möglich noch in das Konzept eingearbeitet.“

Sie wundert sich: „Warum sich die Wirtschaftskammer als Vertreterin einer ohnehin schwächelnden Judenburger Wirtschaft bereits vor den ersten Gesprächen und ohne nähere Informationen gegen die Modernisierung der Stadt stellt, ist mir ehrlich gesagt nicht ganz verständlich.“ An eine Anfrage der Wirtschaftskammer zu dem Thema könne sie sich nicht erinnern. Mandatare des Gemeinderats seien in den entsprechenden Gremien im Vorfeld informiert worden.

Video: Dieser Abschnitt wird saniert