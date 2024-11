An Diskussionsstoff mangelt es bei der Sitzung des Gemeinderats Fohnsdorf am Donnerstag nicht. Etwa, was den Umgang untereinander angeht. Auslöser dafür gibt es mehrere, darunter eine Aufsichtsbeschwerde, auf deren Inhalt bei der Sitzung nicht näher eingegangen wird. Die Beschwerde der SPÖ richtet sich gegen Mitglieder des Prüfungsausschusses, Obfrau Elfriede Wieser (KPÖ) und Gemeinderat Volkart Kienzl senior (ÖVP). Kienzl sagt, dass diese Beschwerde „völlig unwahre Behauptungen“ beinhalte und erkundigt sich im Rahmen der Fragestunde über den aktuellen Stand in dieser Sache. Der SPÖ-Fraktionsvorsitzende Markus Brunnhofer gesteht ein, dass die Beschwerde aufgrund eines „Missverständnisses“ im Rahmen der „emotional geladenen Stimmung“ zustande gekommen sei.