Karten ergattert nur, wer gleich nach Vorverkaufsstart rasch zuschlägt. Es hat sich herumgesprochen, dass „Aufweindl‘n“ für hohe Ansprüche in Sachen Weinkultur und Kulinarik steht. Einmal im Jahr laden der Wirt und Weinexperte Hannes Mossauer und seine Frau Monika mehrere Winzer in ihr Gasthaus in St. Marein-Feistritz, die ihre Weine zur Verkostung anbieten. Die Gäste konnten diesmal aus rund 50 edlen Tropfen wählen.