Es war ein Jahrhundert-Ereignis: Am 20. Oktober sprach der Papst acht Franziskaner-Patres sowie drei maronitische Christen heilig: Sie alle wurden ihres Glaubens wegen 1860 in Damaskus ermordet. Einer von ihnen ist der Österreicher Engelbert Kolland. Anlässlich seiner Heiligsprechung feiert Bischof Wilhelm Krautwaschl am Sonntag, 3. November, um 10 Uhr eine Festmesse in der Pfarrkirche Rachau.