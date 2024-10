Am Samstag, 9. November, findet in der Kreischberghalle (Gemeinde St. Georgen am Kreischberg) eine große Gesundheitsmesse statt. Die Veranstaltung soll ganz im Zeichen von Gesundheit, Medizin, Vorsorge und Pflege stehen. 28 lokale Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren von 10 bis 17 Uhr ihre Gesundheitsdienstleistungen, Produkte und Angebote und sie stehen für persönliche Beratungen zur Verfügung. Außerdem werden Vorträge zu unterschiedlichen Themen geboten und Hörtests, Blutzuckertests und Blutdruckmessungen durchgeführt. Spiel und Spaß für Kinder kommen auch nicht zu kurz, und Sportliche können vor der Halle ein Kletterprogramm mit Unterstützung der Bergrettung absolvieren. Und natürlich werden die Besucherinnen und Besucher kulinarisch versorgt.