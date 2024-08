Das Patrozinium zu Maria Himmelfahrt in Pöls wurde in diesem Jahr zu einem besonderen Ereignis: Die Pfarrgemeinde erlebte eine bunte und herzliche Feier, die durch die musikalischen Klänge der „Klangschmiede“ und eine beeindruckende Dekoration aus 370 gehäkelten Blumen bereichert wurde. Diese Blumen schmückten die Pfarrkirche und insbesondere einen genähten Schutzmantel, der die Marienstatue im Hochaltar zierte. „Sie hat ein Festgewand von uns bekommen“, so wurde die Bedeutung dieses besonderen Tages treffend beschrieben. Die gehäkelten Blumen, liebevoll von 42 vorwiegend Frauen aus verschiedenen Orten hergestellt, sowie die gesammelten und verarbeiteten Kräuter zu Säckchen und Sträußen, trugen zu einer besonderen Atmosphäre bei.