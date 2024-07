Der orange Rauch hat sich mittlerweile verzogen: Mit dem Rennen Sonntagnachmittag fand das Formel 1-Wochenende am Sonntag seinen Höhe- und zugleich auch Schlusspunkt. An die 300.000 Fans in Summe fieberten an den drei Tagen entlang der Strecke mit den Fahrern mit. Der erste Schwung reiste bereits Sonntag nach dem Rennen ab. Viele nächtigten aber noch am oder nahe am Red Bull Ring.