Mit großem Stolz konnten die Absolventinnen und Absolventen von jeweils BHAK und BHAS Judenburg ihre Reife- und Diplomprüfungszeugnisse und Abschlusszeugnisse am 14. Juni in Empfang nehmen. Die Schulgemeinschaft gratuliert gemeinsam mit Direktorin Sonja Hofer herzlich zu den hervorragenden Leistungen. Besonderen Grund zur Freude gab es in der 3. Klasse der Handelsschule – alle Schülerinnen und Schüler bestanden ihre Abschlussprüfungen.