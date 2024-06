Der am 18. Juni verstorbene Wiener Schauspieler Gerald Pichowetz war seiner „Wahlheimat" Eppenstein schon von Kindheit an emotional verbunden: Er verbrachte hier seine Ferien am Bauernhof vulgo Krug nahe der Ruine Eppenstein. Vor Jahren bot sich ihm die Gelegenheit, das Anwesen vulgo Vögl in Hintersieding zu kaufen. Er machte daraus ein richtiges „Schmuckkasterl“. Viele seiner freien Tage verbrachte der Schauspieler und Intendant des Wiener Gloria-Theaters mit seinen Liebsten im Zirbenland.