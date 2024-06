Gemeinsam in die Zukunft gehen „Reisinger Heizung-Bad-Fliese“ und das Team von Reiter Haustechnik. Die Spielberger Firma Reiter musste wie berichtet vor einigen Wochen Insolvenz anmelden. „Es geht nun nicht nur darum, regionale Arbeitsplätze zu sichern, sondern auch um den Erhalt eines enormen technischen Know-hows, das das Team Reiter mitbringt“, so Thomas Reisinger, Geschäftsführer von „Die Neuen – Installationstechnik“. Unter diesem Namen will man sich am Markt etablieren, die bisherigen Namen sollen schon bald Geschichte sein. Der gemeinsame Standort befindet sich im Fohnsdorfer Einkaufszentrum.