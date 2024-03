Die „Region Murau Murtal“ mit den Vorsitzenden Manuela Khom (ÖVP) und Gabriele Kolar (SPÖ) hat wie berichtet eine Resolution an Ministerin Gewessler für ein Bekenntnis zur Murtalbahn übermittelt. Die Murtaler FPÖ äußert diesbezüglich lobende Worte, sieht jedoch die Aktion als potenzielle Wahlkampfaktion an: „Die Petition der Region Murau Murtal an die grüne Infrastrukturministerin ist durchaus löblich, wenngleich davon auszugehen ist, dass Gewessler nicht mehr lange Bundesministerin sein wird. Grundsätzlich pflichten wir aber bei, dass es notwendig ist, die Murtalbahn zu stützen und weiterzuentwickeln“, so der Murtaler FPÖ-Bezirksparteiobmann Wolfgang Zanger, der darauf hinweist, dass die FPÖ bereits 2021 eine Petition zum Erhalt der Bahn eingebracht habe. Trotz Zusagen der Landesspitze würden konkrete Maßnahmen ausstehen.