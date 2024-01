„Unser Bürgermeister hat sein ganzes Leben Zeit für uns gehabt, heute wollen wir uns Zeit für ihn nehmen“, sagt Pfarrer Josef Kranzl zu Beginn des Requiems für Herbert Grießer. Hunderte Menschen aus nah und fern nehmen sich an diesem Freitag Zeit. Sie wollen Abschied nehmen. Abschied von einem Mann, dessen diverse Stationen an diesem traurigen Tag noch einmal nachgezeichnet werden – und doch steht dabei immer eines im Fokus: die Menschlichkeit, die den Verstorbenen ausgezeichnet hat.

Am 19. Jänner stirbt Herbert Grießer, Bürgermeister von Mühlen und ÖBB-Betriebsratsvorsitzender Verschub Region Süd, völlig unerwartet. Das letzte Geleit eine Woche danach startet bei der Mühlener Kapelle. Gemeinsam marschiert der Trauerzug die rund 800 Meter hinauf zur Kirche St. Helen. Darunter zahlreiche Abordnungen von Vereinen und Einsatzorganisationen, die beim Einzug in die Kirche Spalier stehen. Der Pfarrer spricht unter anderem von den Opfern, die Grießer erbracht hat – „Opfer, damit es die Gemeinde gut hat“. Bei den Fürbitten ist die Rede von einem Wegbegleiter, einem Trostspender und einem Freund, den die Gemeinde verloren hat. Und von den schönen Stunden, die man gemeinsam verbrachte, den schönen Erinnerungen, die man sich bewahren will.

Weggefährten

Auf sein Wirken gehen im Rahmen der Messe mehrere Weggefährten ein. Darunter Hermann Lipitsch von der Gewerkschaft vida, der die beruflichen Stationen Grießers umreißt. „Bei die Leit sein. Direkt erleben, wo der Schuh drückt. Die Kolleginnen und Kollegen sind bei dir im Vordergrund gestanden“, sagt er. Über das Singen, eine große Leidenschaft des verstorbenen Sangesbruders, spricht Gert Rundhammer, Obmann des Sängerbezirks Murau.

Herbert Grießer war Bürgermeister von Mühlen © Michaela Egger

Besonders emotional sind die Worte des Abgeordneten und SPÖ-Regionalvorsitzenden Max Lercher: „Herbert Grießer war Politiker, aber nie Parteipolitiker. Er war das personifizierte Gute in unserer Zunft. Er war alles das, was Mühlen ist.“ Dass die politische Einstellung bei ihm keine Rolle gespielt hat, beweist auch die große Schar an Trauergästen aus der Politik, die nicht der SPÖ angehören.

„Dein Wirken wird fehlen“

Mit seiner „wunderbaren Art“ sei er viel mehr als ein Bürgermeister gewesen, so Lercher weiter. Sondern auch die Seele dieser Gemeinde: „Es wird ohne dich nicht mehr so sein, wie es einmal war. Dein Wirken wird fehlen.“ Und: „Die Augen haben geleuchtet, wenn du über Mühlen geredet hast.“ Jeder, der Grießer kannte, kann dem wohl nur zustimmen.

Die Redner erinnern sich an die letzten Begegnungen und Gespräche mit dem Bürgermeister. Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang erzählt vom letzten Treffen in der Burg, wo er über seine Ideen und geplanten Projekte berichtet habe. Lang sagt: „Er war ein Mensch, der für alle ein offenes Ohr hatte. Letzte Grüße von der SPÖ Steiermark. Ich verspreche dir, wir werden dich nie vergessen.“

Ein letztes Danke

Vizebürgermeister Christian Steibl: „Uns allen fehlen die Worte und wir können es noch immer nicht glauben, dass du nicht mehr da bist.“ Auch er geht auf das besondere Wesen des Verstorbenen ein. Streit, Unfrieden oder schlechte Stimmung seien Grießer immer zuwider gewesen. Und: „Wie er in den letzten 20 Jahren diese Gemeinde entwickelt hat, war großartig.“ Steibl schließt hochemotional: „Lieber Bürgermeister, lieber Herbert, lieber Freund. Namens der gesamten Bevölkerung, deiner Freunde, der Vereine, des Gemeinderates, deiner Bediensteten, sage ich ein letztes Danke für alles.“