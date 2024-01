„Requiem für Karl Johannes, Fürsten und Herrn zu Schwarzenberg, Herzog zu Krumau, gefürsteten Landgrafen im Klettgau, Grafen zu Sulz. Stadtpfarrkirche St. Matthäus. Murau, 9. Jänner 2024.“ Diese Worte sind am Deckblatt des Programms der Seelenmesse für den am 12. November verstorbenen Karl Schwarzenberg zu lesen, der einst in Murau seinen Hauptwohnsitz hatte. Fein säuberlich sind die Heftchen auf jedem Platz des noch weihnachtlich geschmückten Gotteshauses aufgelegt - beinahe jeder Platz ist gefüllt an diesem Dienstagabend.