Weißkirchen: Sternsinger sammelten 14.000 Euro

Die heurige Dreikönigsaktion der katholischen Jungschar, die österreichweit unter dem Motto „Sternsingen für eine gerechte Welt“ stand und zum 70. Mal stattfand, wurde von der Pfarre Weißkirchen in den ersten Jännertagen durchgeführt. Zahlreiche Kinder und Erwachsene waren mit Begeisterung dabei und sammelten Spenden für Projekte in Guatemala. Mit Stolz konnte Pfarrer Gerald Wimmer beim Sternsinger-Gottesdienst am 6. Jänner verkünden, dass weit über 14.000 Euro zusammengekommen waren.

In Weißkirchen war die heurige Sternsingeraktion ein voller Erfolg © Gerhard Freigassner

Weißkirchner Eisschützen-Marktmeisterschaften fanden trotz Regen statt

Die traditionellen Marktmeisterschaften des Eisschützenvereins Weißkirchen fanden bereits in der Vergangenheit bei misslichen Wetterlagen statt, aber der Dauerregen am Dreikönigstag erforderte diesmal eine Verlagerung des Bewerbes in die vereinseigene Halle. Trotzdem waren 16 Moarschaften angetreten, es gab bis zum Schluss spannende Duelle und am Ende einen „neuen“ Sieger: die Moarschaft „Bärli & Pinguine“ aus Maria Buch. Platz zwei eroberte der „ESV Weißkirchen“, Bronze ging an die „Teichmädls“.

Am Eis duellierten sich die Weißkirchner Vereins- und Betriebsmoarschaften. Am Bild die ersten drei Moarschaften mit Vizebürgermeister Markus Tafeit (links) und ESV-Obmann Josef Lercher (rechts) © Gerhard Freigassner

Matthias Kranz mit Großem Ehrenzeichen des Landes Steiermark ausgezeichnet

Landeshauptmann Christopher Drexler überreichte gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang in der Aula der Alten Universität Graz an verschiedene Persönlichkeiten Große Ehrenzeichen des Landes Steiermark. Auch ein Murtaler wurde geehrt: Matthias Kranz, ehemaliger Kammerobmann in der Bezirkskammer Knittelfeld. Neben den gut drei Jahrzehnten dieser verantwortungsvollen Tätigkeit hat sich Matthias Kranz auch 16 Jahre lang als Landeskammerrat der Landwirtschaftskammer Steiermark engagiert.

Große Ehrenzeichen des Landes Steiermark: LH Christopher Drexler, Matthias Kranz, LH-Stv. Anton Lang (v.l.) © Land Steiermark/Fischer

Wehrversammlung der Feuerwehr St. Peter am Kammersberg

Die Wehrführung der Feuerwehr St. Peter am Kammersberg gab am Dreikönigstag bei ihrer Wehrversammlung Einblick über ihre Tätigkeiten im vergangenen Jahr – insbesondere der Stromausfall Anfang Dezember war Thema, der durch die Zusammenarbeit der drei Feuerwehren in der Gemeinde St. Peter gut bewältigt wurde. Insgesamt hat die FF St. Peter 82 Mitglieder. Im Jahr 2023 gab es 527 Tätigkeiten zu vermelden, 7749 ehrenamtliche Stunden wurden geleistet. Bei der Versammlung mit Bürgermeister Herbert Göglburger, Abschnittsbrandinspektor Gerhard Zirker und Bereichskommandant-Stellvertreter Walter Stöckl wurden ebenso Ernennungen und Ehrungen ausgesprochen.

Für langjährige Mitgliedschaft bei der FF St. Peter wurden anlässlich der Wehrversammlung Urkunden verliehen © Anita Galler

Hohentauern: 49. Wunschkonzert der Knappenkapelle

Beschwingt ins Jahr 2024 – zum 49. Mal lud die Knappenkapelle Hohentauern zum Wunschkonzert, unter der Leitung von Kapellmeister Günther Jetz. Die Begrüßung erfolgte durch Obmann Stephan Kandler. Das Konzertprogramm umfasste neun Musikstücke, darunter die böhmische Musik „Die Moldau“ von Friedrich Smetana, „Gruß aus Böhmen“ von Václav Vačkář und die Polka „Klassikovska“. Durch das Programm führten die Musikerinnen der Knappenkapelle.

Natürlich gab es auch Ehrungen – Alexandra Kendler, Marlene Zandl und Thomas Weinhappel wurden mit dem Ehrenzeichen in Bronze für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt. Das Ehrenzeichen für 15 Jahre in Silber erhielten Caroline Hiessl und Lisa Gruber, die Ehrennadel in Silber Bernadette Wegscheider und in Gold Regina Kendler. Das Verdienstkreuz in Bronze am Band erhielten Barbara Zandl, Mario Thalhammer und Gerald Steindacher. Das Ehrenkreuz in Bronze wurde Bürgermeister Gernot Jetz überreicht. Bezirksobmann Reinhard Bauer wurde zum Ehrenobmann der Knappenkapelle ernannt.

Das 49. Wunschkonzert der Knappenkapelle Hohentauern leitete Kapellmeister Günther Jetz © Peter Haslebner

Junge Wiener Philharmonie beim Neujahrskonzert in der Greimhalle

Von Wien nach St. Peter am Kammersberg: Die Junge Philharmonie Wien gab sich zum Neujahrskonzert in der Greimhalle die Ehre. „Mit Johann Strauss um die ganze Welt“ lautete das Motto, unter dem rund 80 Musikerinnen und Musiker aus zehn verschiedenen Ländern unter der Leitung von Dirigent Michael Lessky auftraten: Klänge von Franz von Suppé, Johann Strauss II, Giuseppe Verdi oder Leonard Bernstein erfüllten die Greimhalle – „Märchen aus dem Orient“, „Ballet de la Reine“, „Im Krapfenwald’l“ oder „Abschied von St. Petersburg“, um nur einige der aufgeführten Meisterwerke zu nennen.

Die Junge Philharmonie feierte 2022 ihr 25-Jahr-Jubiläum im Wiener Musikverein.

Diana Alexe als Sopran, Nikolaus Lessky als Schauspieler und Michael Lessky als Dirigent – sie gehören zur Jungen Philharmonie aus Wien © KLZ / Anita Galler

St. Peter am Kammersberg: Eisstockturnier im „Haifischbecken“

Die Eisstockbegeisterten der Marktgemeinde St. Peter am Kammersberg trafen sich auf dem Eislaufplatz bei der Greimhalle, um den Ortsmeister zu küren. 32 Moarschaften folgten der Einladung der „Haie“ und Turnierleiter Hannes Siebenhofer. Der Tennis- und Laufclub St. Peter gewann knapp vor der Freiwilligen Feuerwehr Feistritz, der Schützengarde und der Moarschaft Katschtal Classic. Das bereits traditionelle Stockturnier der „Haie“ ist ein Fixpunkt im Vereinsleben der Gemeinde.

Die Gewinner im „Haifischbecken“ von St. Peter © Anton Bischof

Obdach: Vierfach-FIS-Torläufe

Gleich vier FIS-Torläufe standen jüngst in Obdach auf dem Programm: Bei den Herren siegte ein Läufer aus Slowenien, ehe im zweiten Lauf der Vorarlberger Moritz Zudrell das Rennen gewann. Erfolgreicher waren die nationalen Damen bei den beiden Läufen, die jeweils von der Tirolerin Natalie Falch gewonnen wurden. Großes Lob gab es für die Organisatoren des Obdacher Skiclubs.