Gegen 14.20 Uhr kam es am Samstag auf der L 515 in Sachendorf zu einem Verkehrsunfall. In einem Kreuzungsbereich kollidierten aus bislang unbekannter Ursache zwei Pkw miteinander.

Eine Person erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz erstversorgt. Die 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr Sachendorf banden die ausgetretenen Betriebsmittel, auch die Polizei war vor Ort.