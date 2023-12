Zu einem schweren Verkehrsunfall musste die Feuerwehr Peterdorf kurz vor Weihnachten ausrücken. Auf der Straße im Ortsteil Glanz in der Gemeinde St. Peter am Kammersberg kam ein Pkw von der glatten Fahrbahn ab und stürzte in ein Waldstück, wo der Wagen schließlich am Dach liegend stehen blieb. Das Fahrzeug, das sich mehrmals überschlagen hatte, wurde von zwei Bäumen gehalten.