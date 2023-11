St. Georgen ob Judenburg will familienfreundlich werden - und das ganz offiziell. Die Gemeine will sich zur „Familienfreundlichen Gemeinde“ und „Kinderfreundlichen Gemeinde“ zertifizieren lassen, die ersten Schritte sind getan. Gestartet wurde im Mai mit einem sogenannten Ist-Workshop. Davor wurde noch eine Projektgruppe gebildet. Vorhandenes wurde erhoben und analysiert, im Sommer wurde ein Fragebogen an alle Haushalte ausgeschickt. Die gesamte Bevölkerung sollte sich einbringen - Anregungen, aber auch Kritikpunkte kundtun. Die Auswertung erfolgte über die Landentwicklung Steiermark, die den Prozess begleitet.