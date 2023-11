„Mit diesem neuen Projekt ist der Bedarf an Fotovoltaikanlagen in unserer Gemeinde mehr als gedeckt, wir haben unseren Beitrag geleistet“, sagt Bruno Aschenbrenner, Bürgermeister von St. Marein-Feistritz. Heuer im Frühjahr ging im Ortsteil Fentsch eine Anlage mit einer Größe von rund sechs Hektar in Betrieb, zudem gibt es im Ortsteil Feistritz eine kleinere Anlage im Ausmaß von rund 1,4 Hektar. Und nun steht das nächste Projekt bevor: 3,7 Hektar sollen im Ortsteil Hof verbaut werden. Die Energie Steiermark hat sich mit dem Grundbesitzer geeinigt, das Projekt wird am kommenden Mittwoch im Rahmen einer Bürgerversammlung vorgestellt und wahrscheinlich im nächsten Jahr umgesetzt. „Es ist eine alte Widmung, noch aus der Zeit vor der Gemeindezusammenlegung“, sagt Aschenbrenner.