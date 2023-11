Der genaue Hergang des Unfalls wird derzeit noch von der Polizei erhoben. Fest steht jedenfalls, dass Montag kurz nach 7 Uhr in der Früh ein 54-jähriger Lenker mit seinem Lkw in Knittelfeld auf der Kärntner Straße Richtung Zeltweg unterwegs war. In der Folge wollte er nach links in die Schmittstraße einbiegen. Aus derzeit noch unbekannter Ursache kam es jedoch zu einer Kollision mit einer 53-jährigen Fußgängerin, die Straße über einen Schutzweg passierte.