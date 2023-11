„Vom Ich zum Wir. Ein kluger Egoist kooperiert.“ Unter diesem Motto stand der steirische Waldbauerntag am 10. November, der jedes Jahr an einem anderen Ort ausgetragen wird. 2023 in der Kreischberghalle, die wie der Name schon erahnen lässt, am Fuße des Kreischbergs im „Holzbezirk“ Murau liegt. Hunderte Verbandsmitglieder nahmen an der Veranstaltung teil, durch die - gut gelaunt und um keinen Schmäh verlegen - Obmann Paul Lang führte. Er freute sich, dass die Mitglieder gekommen sind, um „gemeinsam zu feiern“ - aber natürlich gab es auch ein umfangreiches Rahmenprogramm.