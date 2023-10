Einmal mit Tobias Moretti gemeinsam vor der Kamera stehen: Was für viele Schauspielerinnen und Schauspieler einen Traum darstellt, ist für die Rettungsleute des Roten Kreuz Bruck Realität geworden. Sie sind bei den Dreharbeiten zum 12. Steirerkrimi "Steirermord" samt "Jedermann"-Darsteller Tobias Moretti mit am Set. "Nachdem unsere Mitarbeiter anscheinend gute Schauspieler sind, dürfen sie auch ein bisschen was machen", lacht Ortsstellenleiter Helmut Maier.