Senkung der Steuern, erleichterte Gründung eines Gewerbes, niedrigere Mietkosten, finanzielle Unterstützung für sozial Benachteiligte. Pläne und Versprechungen, die schon Bestandteil vieler Wahlkampfreden waren und sicher in den kommenden Jahren wieder sein werden. Auch in der Kinderstadt Freitopia waren diese Anliegen zentrale Gesprächspunkte bei der Bürgermeisterwahl 2023. Sieben Kandidaten hatten sich zur Wahl gestellt. Schlussendlich wurden Julia und Gabriel zu Bürgermeisterin und Bürgermeister gewählt, Zoey und Finn übernehmen die Stellvertreterposten in der Kinderstadt. "Es gibt vieles, das man mit dem Bürgermeisteramt bewegen kann", sagte Fritz Kratzer, Bürgermeister von Kapfenber, aus eigener Erfahrung und wünschte den Kindern gutes Gelingen und Zusammenleben in Freitopia.