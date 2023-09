Der Vinzimarkt in St. Barbara besteht schon seit 2015, das Thema selbst könnte aber aktueller nicht sein, macht sich die Teuerung hier doch umso mehr bemerkbar. "Die Anzahl vor allem junger Mütter in Teilzeitarbeitsverhältnissen nehmen prozentuell stark zu", sagt Obmann Johann Niederl. Ob Gutscheinaktionen oder Zuschüsse zu Heizkosten und Miete, der Bedarf an Hilfe geht den 37 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrlich nicht aus. "Unsere Kunden sind Menschen mit geringem Einkommen, die ohne unsere Hilfe nur schwer ihr Leben finanzieren könnten", sagt Niederl.