Macarons haben es Christopher Petsch von der Macherei in Bruck angetan. So schmeckt das französische Baisergebäck nicht nur lecker, sondern dient auch einem guten Zweck. Schon im Vorjahr stellte sich Petsch in den Dienst der guten Sache, als er 600 Macarons zugunsten der Ukraine-Hilfe verkaufte. Nun legte Petsch wieder Hand an und kreierte rot-weiß-rote Macarons, die den Unwetteropfern in Kärnten und der Steiermark helfen sollen.