Ein sonniger Morgen im Pernegger Ortsteil Mixnitz. Eingebettet zwischen Containerhäuschen und Lagerhalle, hat sie sich in Position gebracht: Die Breitenauerbahn, der ganze Stolz des gleichnamigen Vereins. Seit mehr als 15 Jahren kümmern sich die 300 Freunde der Breitenauerbahn rund um Peter Schlagbauer darum, dass diese Bahn regelmäßig zwischen Mixnitz und der Breitenau verkehrt. "Wir mussten jetzt drei Jahre aussetzen, heuer sind wir am Pfingstmontag in die neue Saison gestartet", sagt Schlagbauer.