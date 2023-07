Der Landtag hat vor einiger Zeit beschlossen, 270 Millionen Euro in die Hand zu nehmen, um das Angebot an Kinderkrippen und Kindergärten sowie an Tagesmüttern zu verbessern. Gleichzeitig sollen die Tarife für die Eltern vereinheitlicht werden. Und die soziale Staffelung gilt künftig auch für Kinder unter drei Jahren, was bisher noch nicht der Fall war.