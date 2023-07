Rundschau mit neuem Leiter, erstes Wirtschaftstreffen in St. Lorenzen

Ab Juli agiert die Obersteirischer Rundschau unter neuer Führung, St. Lorenzen lud zum Netzwerk ein. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der Wirtschaftswelt des Mürztals gerade tut.