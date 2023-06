Einen unheimlichen Schreckmoment erlebte am Mittwochabend gegen 22 Uhr eine 21-Jährige zwischen Thörl und Kapfenberg, als sie bei einem Überholmanöver von der Straße abkam und im Thörlbach landete. Dieser führte aufgrund des Starkregens in den Stunden davor besonders viel Wasser, schnell drohte das Fahrzeug zu versinken. "Der Wasser ist an dieser Stelle drei Meter tief, außerdem ist das schon der Staubereich für die Wehranlage", schildert Rettungstaucher Robert Reinmüller.