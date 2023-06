Kapfenberger Gründerin erhielt Auszeichnung, Mürzzuschlag mit neuer Dachmarke

Sandra Preiß wurde als innovative Unternehmerin ausgezeichnet. Die Stadtwerke Mürzzuschlag werden künftig auch als Dachmarke agieren. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der Wirtschaftswelt des Mürztals gerade tut.