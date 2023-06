Wer in Kapfenberg hoch hinaus will, für den kommt eigentlich nur eine Adresse infrage. Seit genau 60 Jahren heben vom städtischen Flugplatz nun Flugzeuge ab, was Motorflug-Obmann Hans Gaida für einen kurzen Abstecher in die Vergangenheit nutzt: "Als dieser Flugplatz im Frühjahr 1963 gegründet wurde, befand sich Österreich im Aufbau." Dazu gehörte auch die notwendige Verkehrsinfrastruktur. Wer abheben wollte, brauchte aber auch Piloten, weshalb schließlich in Kapfenberg ein Flugplatz - auch zu Ausbildungszwecken in Zusammenarbeit mit Austrian Airlines - eröffnet wurde.