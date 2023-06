Die Schule gegenüber der Brucker Sporthalle war schon in schlechtem Zustand, als sie noch "Hauptschule" hieß. Auch in Zeiten der "Neuen Mittelschule" tat sich wenig. Mittlerweile heißt die Schule "Mittelschule" und jetzt soll endlich etwas passieren. Dies kündigten Bildungsreferentin Kerstin Koch-Pernitsch und Vizebürgermeisterin Silke Reitbauer-Rieger diesen Mittwoch an: "Am 29. Juni wird im Gemeinderat ein Generalplaner beauftragt." Es wird sich dabei um den Sieger des Wettbewerbs für den Bildungscampus im Leiner handeln, aus dem dann aber nichts wurde. Reitbauer-Rieger betont, dass dieses Architekturbüro sehr viel Erfahrung bei Schulbauten hat.