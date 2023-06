Die Herzog-Ernst-Gasse in Bruck ist die Stadteinfahrt aus Richtung Kapfenberg und wird an starken Tagen von 10.000 Autos befahren. Schon seit Jahren will die Stadt Bruck die "HEG", wie sie neuerdings genannt wird, neu gestalten. Die Stadteinfahrt soll schöner, freundlicher und womöglich auch ruhiger werden. Im Vorjahr wurde vor allem ein Radweg gegen die Einbahn in der HEG diskutiert, der heftige Kritik hervorrief.