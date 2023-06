Schon seit Jahresbeginn war Roberto Krenn dabei, sich aus dem aktiven Geschäftsleben zurückzuziehen. In den vergangenen zehn Jahren lockte seine Weinerei im Baderhaus in Bruck Gäste mit regionalen kulinarischen Schmankerln, nachdem 2009 alles mit einer Vinothek in der Schiffgasse begonnen hatte. Als Gastronomiebetrieb konnte man auch überregional Bekanntheit erlangen.