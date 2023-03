Der frühe Vogel fängt den Wurm. Diesen Spruch nehmen 25 hochsteirische Unternehmer wörtlich, treffen sie sich doch jeden Mittwoch um 7 Uhr morgens zum gemeinsamen Netzwerken - Anwesenheitspflicht inklusive. Weil besagte Unternehmer dieses Ritual seit genau zehn Jahren pflegen, wagte das BNI-Netzwerk - das steht für Business Network International - rund um den aktuellen Vorsitzenden Rainer Pertl nun den Schritt in die Öffentlichkeit. "Wir wollen die Umsätze und Erlöse in der Region behalten und die eigenen Betriebe auf wirtschaftlich bessere Beine stellen", sagte Pertl, der am Mittwochmorgen zum Netzwerken in den Brucker Wirtschaftspark lud.