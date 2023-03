In stetiger und präziser Handarbeit wächst und wächst die Modelleisenbahnanlage im Brucker Wirtschaftspark. Nach einer kurzen Umbauphase über den Winter öffnet die Innobahn wieder und lädt Interessierte dazu ein, die größte Eisenbahnanlage in der Steiermark zu besichtigen. Der Modelleisenbahnclub Bruck, kurz MEC, hat sich wieder einiges einfallen lassen, um die Anlage noch interessanter zu gestalten. "Erkennen Sie es?", fragt MEC-Obmann Peter Schlagbauer. Eine Nachbildung der Bauarbeiten an den Viadukten der Semmeringbahn mitsamt lebensechtem Firmenlogo nimmt regionalen Bezug, und auch das ein oder andere heimische Murmeltier wurde auf der Anlage verewigt.