Über Monate hinweg eilte der steirische Arbeitsmarkt von Bestmarke zu Bestmarke, dieser Trend scheint nun erstmals abzuflachen. Mit Ende Februar waren 36.587 Personen arbeitslos gemeldet - ein Plus von einem Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Verantwortlich dafür sind die Branchen Bau und Zeitarbeit", sagt AMS-Geschäftsführer Karl-Heinz Snobe. Doch nicht überall steigt die Arbeitslosigkeit in der Baubranche an, so trotzt vor allem der Bezirk Bruck diesem Trend - er wird vom Arbeitsmarktservice noch eigenständig geführt.