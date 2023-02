Auf der Suche nach Sparpotenzial landen viele Gemeinden aktuell bei ihrer Straßenbeleuchtung, nun kommt es auch in Bruck zu einem umfangreichen Umrüsten. Der Tausch von 148 Straßenleuchten mit veralteter Technik auf hocheffiziente LED-Straßenleuchten zu einem Betrag von rund 285.000 Euro soll laut Beschluss des Stadtrats die Verkehrssicherheit erhöhen und Energie sparen. In der Volksschule Knottinger wurde die Umrüstung der Beleuchtung des Erdgeschosses auf LED und die Errichtung von Klimageräten in der Kinderkrippe Grabenfeld um gesamt rund 10.000 Euro beschlossen. Fünf moderne Holzheizungen sowie sechs Anschlüsse an die Biofernwärme und drei moderne Wärmepumpe werden von der Stadt Bruck in Summe mit 7.000 Euro gefördert.