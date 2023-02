Die "Jausnerei" in Mürzhofen war der Schauplatz des ersten Kindberger Wirtschaftsfrühstücks in diesem Jahr. Bürgermeister Christian Sander kündigte an, dass das Catering für den Jazz-Brunch im kommenden von diesem Lokal kommen wird. Heuer findet kein Jazz-Brunch statt, dafür aber ein Jazz-Abend im Rahmen der Abo-Konzert, und zwar mit "Club Mineur" am 17. März.