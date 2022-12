Ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Korneuburg (NÖ) war am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr mit seinem Pkw auf der B 21 aus Richtung Terz kommend in Richtung Mariazell unterwegs. Zur gleichen Zeit holte eine 48-jährige Frau mit der Scheibtruhe Holz von einem Holzstoß. Kurz vor dem Haus musste der Pkw-Lenker niesen, kam dabei rechts von der Fahrbahn auf einen Gebäudevorplatz ab und kollidierte dabei mit der Scheibtruhe. Diese wurde in weiterer Folge gegen den linken Fuß der Frau geschleudert, welche dadurch zu Sturz kam.