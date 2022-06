Aus noch unbekannter Ursache stießen am Samstagvormittag (4. Juni) zwei Autos bei einer Kreuzung auf der Stuhleckstraße in Mürzzuschlag zusammen. Beide Pkw wurden bei dem Unfall schwer beschädigt. Die vier Insassen - zwei Männer in einem Auto, eine Frau mit Kind im zweiten Wagen - blieben glücklicherweise unverletzt.