Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marc Höfler und Landesinnungsmeister Kurt Otter © WKO

Der Bundeslehrlingswettbewerb für Augenoptiker wird jährlich von der Berufsschule Hall in Tirol durchgeführt, wo sich heuer 80 Lehrlinge den Prüfern stellten. Neben einem theoretischen Teil, in dem der Stoff der ersten zwei Jahre abgefragt wurde, mussten die Lehrlinge auch handwerkliches Können im Löten und Feilen beweisen. Als bester Augenoptikerlehrling Österreichs konnte sich Marc Höfler durchsetzen, der seine Ausbildung bei Fielmann in Kapfenberg absolviert – ex aequo mit dem Niederösterreicher Karl Fruth.