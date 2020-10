Facebook

Die vier Beamer wurden kürzlich von der RHI übergeben © Grabmaier

„Die RHIMagnesita will sich gerade in Coronazeiten verstärkt für Kinder-, Jugend und Umweltprojekte engagieren und dies mit geeigneten Maßnahmen fördern“, sagten Christoph Stock und Naim Güntut von der Werksleitung, die im Beisein des Betriebsratsvorsitzenden Siegfried Hofbauer vier Beamer an die Volksschule Breitenau übergaben. Damit verfügt jede Klasse über ein Gerät, das in Zeiten verstärkter Digitalisierung wichtig für den Unterricht ist. Darüber freuen sich auch Leiterin Elisabeth Strukely und Julia Doppelhofer.