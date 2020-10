Facebook

Als Teil des zweiten Bauabschnitts wurden in Diemlach 41 weitere Wohnungen übergeben © STADT KAPFENBERG

Fast drei Jahre sind mittlerweile vergangen, seit im November 2017 in Diemlach das Wohnbauprojekt Riverside gestartet worden ist. Eingebettet zwischen Mürzufer, Einkaufszentrum und den bestehenden Wohnhäusern soll auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern bis 2022 ein völlig neuer Stadtteil mit insgesamt 139 neuen Wohnungen entstehen. Die zuvor dort stehenden Häuser waren bereits 2010 abgerissen worden. Nachdem im Juli des Vorjahres die ersten 38 Einheiten an der Reihe waren, konnte die „ZuWo“ (Brucker Wohnbau) vor wenigen Tagen zwei weitere Häuser mit 41 Wohnungen an ihre Bewohner übergeben. Innerhalb von 16 Monaten wurden 5,6 Millionen Euro verbaut, damit sich jüngere Bewohner ebenso wohlfühlen wie Pensionisten, weil der zweite Bauabschnitt auch ein betreutes Wohnen mit zwölf Wohnungen beinhaltet. Es ist übrigens das fünfte seiner Art in Kapfenberg. Barrierefrei auf die andere Seite der Mürz führt der Pioniersteig, er verbindet die neue Anlage mit Kindergarten und Volksschule, wovon wiederum die dort wohnhaften Jungfamilien profitieren.