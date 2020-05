Ein 16-jähriger Motorradfahrer fuhr am Dienstag auf einen Pkw auf und wurde in den Straßengraben geschleudert. Er wurde schwer verletzt ins Spital eingeliefert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag in der Bruckerstraße 116 in Bruck an der Mur wurde ein 16-jähriger Motorradlenker schwer verletzt. Er hatte einen 19-Jährigen aus Kärnten, der mit seinem Pkw verkehrsbedingt anhalten musste, übersehen. Der Mopedlenker fuhr auf den Pkw auf und wurde in den Straßengraben geschleudert. Er erlitt eine Unterschenkelfraktur und einen Bruch des Handgelenks und wurde ins LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, eingeliefert.